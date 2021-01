Il Bonus PC ed internet è un mezzo flop: richiesto solo il 14% in due mesi

Del bonus PC ed internet da 500 Euro abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. La misura, stanziata dal Governo Italiano per ridurre e colmare il digital divide, è disponibile da poco più di due mesi ma si sta rivelando un mezzo flop.

A certificare un andamento che probabilmente è al di sotto delle aspettative di tutti ci ha pensato Infratel, attraverso le pagine del proprio sito web.

La società statale controllata da Invitalia, infatti, ha spiegato che a due mesi dall'avvio il bonus risulta prenotato solo per l'11,92% delle risorse disponibili, pari a 23,8 milioni di Euro, a fronte di uno stanziamento complessivo di 200milioni di Euro.

Infratel inoltre nella dashboard presente sul sito web del BUL evidenzia anche che dal 9 Novembre 2020, ovvero il giorno in cui il voucher è diventato operativo ed in cui è stata aperta la fase di richiesta per gli utenti presso gli operatori, sono stati attivati voucher per 27,2 milioni milioni di Euro, pari al 13,61%. Complessivamente, quindi, restano disponibili il 74,47% di risorse, ovvero 148,944 milioni di Euro.

Le regioni in cui si registra la richiesta più alta sono Lombardia, Calabria, Marche e Piemonte , mentre in zone come la Liguria è disponibile il 99,60% del platfond complessivo.