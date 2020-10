Bonus PC ed internet, ira dell'AIRES: 'indignati, è un noleggio'

Con l’approvazione definitiva del Bonus PC ed internet da 500 Euro, che è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale, si apre un nuovo fronte per il Governo Conte. L’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati (AIRES) con un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale ha voluto esporre le criticità del sistema.

Il presidente Andrea Scozzoli lo definisce “un regalo di Stato ad una determinata categoria di imprese”, ovvero gli operatori telefonici che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine gestiranno l’erogazione dopo essersi interfacciati con Infratel.

Sotto la lente sono proprio finiti gli operatori, rei di gestire “non solo la parte relativa alla connessione di rete”, ma anche la consegna di modem, PC e tablet che come noto saranno in comodato d’uso. Le telco, osserva l’AIRES, verranno “indennizzate per un valore di € 500 a singolo contratto stipulato” ma nonostante ciò resteranno comunque proprietarie degli apparati, che dovranno quindi essere restituiti al termine del contratto.

“In pratica saranno gli operatori telefonici e selezionare alcuni apparati da mettere a disposizione delle famiglie per un periodo limitato di tempo e saranno per questo risarciti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per un valore che potrebbe essere pari o addirittura superiore al valore del bene concesso in comodato gratuito per un periodo limitato agli aventi diritto” sottolinea l’AIRES, che osserva come in più occasioni abbia segnalato alle autorità competenti “la mancata libertà di scelta e controllo dell’utente sull’apparecchiatura finale”, che rappresenta una “significativa ed ingiustificata limitazione nella scelta per i consumatori”.

Il comunicato integrale è disponibile sul sito dell’AIRES.