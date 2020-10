Bonus PC ed internet: ecco il modulo per la richiesta del voucher di 500 Euro

A seguito della pubblicazione della FAQ da parte di Infratel, la società controllata dal Governo ha anche diffuso il modulo da presentare agli operatori telefonici per richiedere l’ammissione al piano voucher da 500 Euro predisposto dal Governo.

Il download del file PDF può essere effettuato direttamente tramite questo indirizzo, ma almeno al momento bisognerà temporeggiare dal momento che la stessa Infratel non ha rivelato quali sono gli operatori accreditati che potranno erogare il bonus.

Ricordiamo, infatti, che ad interfacciarsi con la stessa Infratel saranno i provider e non gli utenti, ed il modulo in questione è una mera autocertificazione in cui l’utente dichiara di rispettare i requisiti previsti dalla normativa, ovvero che nell’unità abitativa non è attivo alcun servizio di connettività internet con velocità di almeno 30 Mb/s, di avere un reddito ISEE familiare inferiore ai 20.000 Euro e di voler utilizzare il modem o router fornito dall’operatore. Nelle dichiarazioni però è anche presente un’altra casella, relativa all’acquisto o utilizzo di un modem e router a propria scelta.

Ricordiamo che il bonus PC non prevede alcun comodato d’uso, contrariamente a quanto emerso nelle prime fasi della discussione. Come spiegato nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il contributo è valido per “l’acquisto di un PC o tablet”,.