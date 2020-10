Bonus PC ed internet: pubblicate le specifiche minime dei tablet e PC compatibili

Con il passare delle ore, continuiamo a spulciare il manuale operativo del bonus PC e tablet pubblicato da Infratel da qualche giorno. La società pubblica controllata dal Ministero ha anche reso note le specifiche minime dei tablet e PC che gli operatori potranno dare in dotazione ai richiedenti insieme alle offerte di connettività.

Tablet:

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 4 GB o superiori

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici

Risoluzione Schermo: Full-HD (risoluzione minima del lato corto: 1080 pixel) o superiori

Memoria interna: 64 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Batteria: 6000 mAh o superiore

PC:

CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 8 GB o superiori

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici

Risoluzione Schermo: HD (1366x768) o superiori

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Autonomia: 8 ore o superiore

Audio integrato

Infratel, al contempo, nell’allegato B rende anche noto che “trascorsi 12 mesi dall’attivazione del contratto i beneficiari acquisiranno la proprietà dei dispositivi”. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, quindi, non si tratterà di un comodato d’uso. La precisazione è importante in quanto in molti avevano storto il naso a seguito della pubblicazione delle prime indiscrezioni.

Qualche giorno fa, intanto, è anche stato pubblicato il modulo per la richiesta da presentare agli operatori nel caso in cui si dovessero rispettare tutti i requisiti.