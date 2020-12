Bonus PC Vodafone da 500 Euro, cambia l'offerta: arriva un nuovo tablet

Piccola modifica per la promozione Vodafone per il bonus PC da 500 Euro. Con l'inizio del mese di Dicembre, infatti, è disponibile la nuova proposta che include un nuovo tablet che va ad aggiungersi al Galaxy Tab S6 Lite LTE annunciato in precedenza.

Si tratta del Lenovo Yoga Smart Tab, che può essere scelto usufruendo di uno sconto di 260 Euro, il che vuol dire che al momento della consegna bisognerà pagare solo 19,99 Euro, mentre la parte restante (240 Euro) sarà erogata sotto forma di sconto sulle fatture mensili.

A livello tecnico, il tablet di Lenovo include uno schermo da 10,1 pollici FHD, ed è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 439 con scheda grafica Adreno 505 e 4 gigabyte di RAM. Come spazio di archiviazione sono presenti 64 gigabyte, espandibili fino a 256 gigabyte attraverso la microSD. Come stabilito dalle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, è presente anche una fotocamera frontale da 5 megapixel ed un modulo posteriore da 8 megapixel, mentre la batteria è da 7000 mAh.

Come indicato nella pagina promozionale di Vodafone, il costo dell'offerta mensile è di 19,90 Euro al posto di 29,90 Euro, per un periodo di 24 mesi, dopo di che il customer care provvederà a ricontattare i beneficiari per ricevere la migliore offerta disponibile.

Il bonus pc ed internet da 500 Euro è rivolto solo alle famiglie con ISEE annuo inferiore ai 20mila Euro.