Bonus POS: per ottenere il rimborso necessarie almeno 50 transazioni

Emergono nuove informazioni sul cashback che intende introdurre il Governo Italiano dal prossimo 1 Dicembre, allo scopo di spingere i pagamenti digitali e combattere l'evasione fiscale. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, per ottenere il rimborso semestrale del 10% sarà necessario raggiungere un tetto minimo di operazioni.

Nello specifico, il quotidiano di Confindustria osserva che saranno necessarie almeno 50 operazioni a semestre con pagamenti in moneta elettronica per accedere al programma di cashback del 10%. Questo aspetto è centrale in quanto rappresenta un punto cardine della misura, e si va aggiungere al limite massimo per i rimborsi fissato a 1.500 Euro ogni sei mesi.

Sostanzialmente, quindi, per ottenere i 3.000 Euro annui previsti dalla normativa, bisognerà effettuare almeno 100 transazioni al POS.

Fondamentalmente, quindi, si tratta dello stesso ragionamento che è alla base del supercashback da 3.000 Euro annunciato dal presidente Conte qualche giorno fa e che sarà erogato ai primi 100mila cittadini che effettueranno il numero maggiore di transazioni elettroniche in un anno.

Resta da capire se, come ipotizzato lo scorso Agosto, saranno valide le transazioni effettuate in tutte le attività commerciali oppure se potranno prendere parte al cashback solo i pagamenti effettuati in bar e ristoranti. Dalle ultime indicazioni però non sembrano essere in arrivo restrizioni di alcun tipo.