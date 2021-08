Bonus rottamazione TV da 100 Euro attivo da oggi: chi può richiederlo e come

Il Bonus TV Rottamazione da 100 Euro è finalmente operativo da oggi, 23 agosto 2021. Questa agevolazione per la conversione dai vecchi televisori, acquistati prima del 22 dicembre 2018, a nuovi modelli compatibili con l’ultimo standard DVB-T2 ha però dei termini ben definiti riguardo chi può richiederla e come: vediamo tutti i dettagli.

Il plafond di 250 milioni di Euro reso disponibile dal Governo italiano è accessibile ai cittadini che rispettano questi tre requisiti:

Bisogna essere residenti in Italia

È necessario rottamare un TV acquistato prima del 22 dicembre 2018, non compatibile dunque con la codifica HEVC Main-10 e lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre

Bisogna essere in regola con il pagamento del canone Rai

Si rende noto, però che quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini d’età pari o superiore ai settantacinque anni, essendo loro esonerati dal pagamento del canone stesso.

Una volta verificato che si soddisfano i detti requisiti, i cittadini interessati dovranno cliccare questo indirizzo e scaricare il modulo di autodichiarazione che va presentato obbligatoriamente al momento della rottamazione, necessario per dichiarare la consegna del TV da rottamare presso un determinato rivenditore. Compiuti questi passaggi, ecco che si potrà godere dello sconto del 20% sul prezzo del nuovo televisore, per un massimo di 100 Euro. Non ci sono limiti di ISEE per questo Bonus TV e lo sconto dato è cumulabile con il precedente bonus da 50 Euro.

In conclusione, ricordiamo che è stato rinviato lo switch off al DVB-T2.