Bonus smartphone 2021: chi ne ha diritto, come funziona e come richiederlo

Come abbiamo avuto modo di raccontare nello scorso weekend, dovrebbe approdare in giornata odierna nell'Aula di Montecitorio il così detto kit digitalizzazione del Governo Italiano, che era stato approvato in commissione ed è atteso per il voto finale poco prima di Capodanno, in quanto rientra nella manovra finanziaria 2021.

In attesa di capirne meglio il funzionamento, però, facciamo il punto su ciò che sappiamo ad ora.

A chi spetta il bonus smartphone 2021

Allo stato attuale, e salvo possibili modifiche, il bonus smartphone 2021 spetta alle famiglie con ISEE annuo inferiore ai 20mila Euro, ed ha come obiettivo l'accesso alla rete mobile anche per coloro che non dispongono di uno smartphone per ragioni economiche.

Un'altra condizione da rispettare è che la famiglia non sia titolare di un contratto di connessione ad internet mobile. Il Governo ha stanziato complessivamente 20 milioni di Euro per il bonus.

Cosa includono gli smartphone del bonus 2021

Gli smartphone che saranno dati in comodato d'uso ai richiedenti e beneficiari, includeranno una connessione ad internet ed un abbonamento a due organi di stampa (di cui non si conoscono molti dettagli), oltre che all'app Io della pubblica amministrazione.

Come richiedere il bonus smartphone 2021

Il bonus smartphone 2021 potrà essere richiesto attraverso lo SPID, e verrà erogato ad un solo componente della famiglia.

Lo SPID, che di recente ha registrato un incremento della domanda anche a causa del cashback di Stato, sarà centrale anche per questo bonus.