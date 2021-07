Il Bonus TV da 100 Euro per il DVB-T2 senza ISEE è legge, ma è corsa ai fondi

Ora è ufficiale: il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che rende ufficialmente operativo il bonus rottamazione TV per sostenere i cittadini in vista dell'imminente switch off al DVB-T2. Confermate praticamente in toto le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane.

L'incentivo consisterà in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto di un TV in grado di supportare il nuovo standard televisivo. A differenza di quanto avvenuto con il bonus TV da 50 Euro, non sono previsti limiti di ISEE e potrà essere richiesto da tutti i cittadini.

Il MISE però sottolinea che le risorse destinate alla misura sono pari a 250 milioni di Euro, una cifra non propriamente elevata se si tiene conto del parco TV da sostituire. Secondo molti, questo plafond potrebbe scatenare una vera e propria corsa ai fondi. La scadenza comunque è prevista per il 31 Dicembre 2022.

I requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo sono tre: residenza in Italia, rottamazione di un TV ed il pagamento del canone Rai. Il Ministero evidenzia però che potranno accedere all'agevolazione anche coloro che hanno presentato richiesta di esenzione dal Canone Rai per motivi di età, quindi gli over 65.

Per quanto riguarda la rottamazione, potrà avvenire sia in sede d'acquisto del nuovo TV che in un'isola ecologica.