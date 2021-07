Bonus TV da 100 Euro in ritardo, rivenditori sul piede di guerra

Il nuovo bonus TV da 100 Euro, che ha lo scopo di favorire il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2, è in ritardo sebbene sia stato già varato dal Governo e firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Prima dell'entrata in vigore, che avviene 14 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che non è avvenuta), è infatti necessario il parare positivo della Corte dei Conti, e la modifica alla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate che si occuperà delle richieste e le autorizzazioni.

Nel frattempo, però hanno espresso le loro preoccupazioni i rivenditori. Davide Rossi, direttore generale di Aires (l'associazione che riunisce le grandi catene di negozi d'elettronica) intervistato da Il Sole 24 Ore ha affermato che "ab­biamo i magazzini pieni di televisori e dobbiamo mandar via i clienti a mani vuote e loro, arrabbiati, pensa­no siamo noi a non voler scontare i TV. Noi di Aires e le altre asso­ciazioni di categoria abbiamo chie­sto un incontro urgente all’Agenzia delle Entrate proprio per definire gli ultimi passaggi tecnici e aspettiamo di essere convocati".

Al momento non è chiaro quando sarà formalmente attivo il bonus TV, ed almeno nel momento in cui è stata scritta questa notizia non è ancora avvenuta la pubblicazione in Gazzetta.