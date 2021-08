Bonus TV 100 Euro per la rottamazione in Gazzetta Ufficiale: operativo dal 23 agosto

E' stato ufficialmente pubblicato sul numero della Gazzetta Ufficiale di oggi, domenica 8 Agosto, il decreto attuativo del bonus tv da 100 Euro. Ciò vuol dire che, come stabilito dal provvedimento firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, tra 15 giorni esatti si potrà partire dalle richieste.

Il Bonus TV Rottamazione da 100 Euro sarà operativo a partire dal 23 Agosto e si configura come un'agevolazione per coloro che intendono rottamare un televisore acquistato prima del 22 Dicembre 2018, ovvero la data in cui è entrato in vigore lo standard HEVC MAIN 10.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento dedicato, però, il Governo ha messo sul piatto un plafond di "soli" 250 milioni di Euro, che secondo molti scatenerà una vera e propria corsa all'incentivo. Il Bonus comunque sarà disponibile fino al 31 Dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Il decreto attuativo arriva a pochi giorni di distanza dall'ufficializzazione del rinvio dello switch off al DVB-T2: il 1 Settembre 2021 non avverrà il passaggio allo standard MPEG-4, come inizialmente stabilito, ma tale scadenza è stata spostata al 15 Ottobre, mentre lo switch off definitivo al DVB-T2 è in programma nel 2023. Le emittenti però a giudicare da quanto emerso andranno avanti in ordine sparso.