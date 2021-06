Il bonus TV vale per l'acquisto di qualsiasi televisore o decoder? Ecco quelli compatibili

Qualche mese fa abbiamo spiegato su queste pagine come richiedere il bonus TV in vista dello switch off al DVB-T2 ed S2. La misura, messa in campo dal Governo, ha l'obiettivo di favorire la transizione ai nuovi standard e prevede l'erogazione di 50 Euro, ma su quali TV o decoder è compatibile?

Nella documentazione ufficiale diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico, viene evidenziato che "possono ricevere il bonus solo quei TV o decoder presenti nella lista pubblicato sul sito del MISE", che può essere consultata attraverso questo indirizzo.

Una volta collegati, basta semplicemente inserire l'EAN, la marca o il modello ed il gioco è fatto: si vedranno tutte le informazioni sulla tipologia di prodotto, la natura (digitale terrestre o satellitare) o se è via cavo.

Ricordiamo che sul sito web dell'INPS è disponibile un tool per calcolare online l'ISEE: possono accedere all'incentivo solo i nuclei familiari che rientrano nelle fasce di reddito ISEE I o II, ovvero con importo complessivo pari o inferiore ai 20mila Euro annui.

Il decreto attuativo ha stabilito che il bonus TV si può richiedere fino alla fine del 2022, ma non è escluso che il Governo proceda con un rinvio, dal momento che gli ultimi dati diffusi riferiscono che le TV da cambiare sono tante.