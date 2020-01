Bonus TV per il digitale terrestre DVB-T2: come richiederlo da Euronics

Euronics, tramite un banner inserito nella homepage, ha annunciato che è possibile richiedere nei propri punti vendita il bonus TV da 50 Euro erogato dal Governo Italiano per consentire il passaggio delle fasce di reddito medio-basse al nuovo standard.

Come abbiamo avuto modo di precisare a più riprese, hanno diritto al bonus TV solo le persone il cui nucleo familiare ha un ISEE entro e non oltre i 20.000 Euro all'anno. Per questi, è previsto un contributo da 50 Euro che può essere utilizzato per acquistare un apparecchio (decoder o TV).

Per richiedere il bonus sul sito di Euronics o presso i punti vendita, basta scaricare il modulo sul sito web del Ministero. Al momento della richiesta è anche necessario presentare un documento di identità ed il codice fiscale.

Nei punti vendita fisici basta presentare la documentazione alla cassa, ma la catena di distribuzione ha anche studiato un metodo per coloro che intendono effettuare l'acquisto online. In questo caso, si deve aggiungere al carrello il prodotto scegliendo la modalità "Prenota e Ritiro", selezionare il negozio di riferimento dove si andrà a ritirare il prodotto, e presentare alla cassa modulo, documento di riconoscimento e codice fiscale.

Dopo Mediaworld, quindi, un'altro grosso distributore decide di accettare il bonus.