Bonus TV DVB-T2 richiesto da 100mila famiglie: la disponibilità è ancora molto ampia!

E' stato annunciato che sono 96mila 202 le famiglie italiane che hanno richiesto il bonus TV per il DVB-T2, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico per facilitare il passaggio alle nuove piattaforme che da Giugno 2022 trasmetteranno i canali televisivi.

Per il Mise si tratta di un traguardo considerevole, ma se si tiene conto della somma spesa (4 milioni 787 mila Euro) la cifra è molto bassa. Il Governo Conte infatti ha messo sul piatto 150 milioni di Euro, che saranno a disposizione degli italiani fino a Dicembre 2022 per rinnovare il parco TV.

Sulla frenata delle richieste ha ovviamente pesato il Coronavirus ed il lockdown. Mirella Liuzzi, il sottosegretario allo Sviluppo Economico infatti ha spiegato che "il blocco delle attività commerciali, a causa del coronavirus, non ha certo giovato al nostro bonus. Tante persone decise a chiederlo mancavano di un tassello importante. Era chiuso il negozio o il centro commerciale dove ottenere il bonus, sotto forma di sconto, al momento dell'acquisto del nuovo decoder o televisore". A conferma di tale tesi arrivano i dati di maggio, quando è risalito il ritmo di assegnazione: "la nostra impressione è che le famiglie italiane, costrette in casa dall'epidemia, abbiano dovuto guardare molta più televisione. E avrebbero goduto anche di Netflix, di Amazon Prime e di tutte le altre emittenti via cavo se solo avessero avuto una tv di nuova generazione, smart, capace di gestire le applicazioni".

Ricordiamo che il bonus tv arriva a massimo 50 Euro ed abbraccia decoder e televisori.