Il Bonus TV DVB-T2 può essere richiesto solo con i pagamenti elettronici?

Negli ultimi giorni abbiamo a più riprese parlato del bonus TV da 50 Euro e del bonus da 100 Euro senza ISEE, che però ancora non è entrato in vigore in quanto ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal momento che è in fase di revisione da parte della Corte dei Conti.

Tuttavia, quest'oggi affrontiamo un altro tema, legato ai metodi per usufruire dei bonus.

Direttamente dalle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, scopriamo che per godere e richiedere il bonus non è necessario effettuare il pagamento del nuovo apparecchio con bancomat o carta di credito. Per l'incentivo, infatti, valgono "i limiti generali previsti per i pagamenti in contanti", che valgono anche per gli altri acquisti e per il 2020 è prevista a 2.000 Euro.

Per tutte le informazioni sul nuovo bonus tv da 100 Euro, vi rimandiamo al nostro articolo pubblicato qualche giorno fa su queste pagine, mentre se siete alla ricerca di informazioni su chi potrà richiedere l'incentivo da 100 Euro è disponibile un altro approfondimento.

La linea guida sui pagamenti in contanti si applica anche al bonus da 50 Euro che è stato lanciato lo scorso anno dal Governo e può essere richiesto da coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE I e II.