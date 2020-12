Bonus TV, il Governo stanzia nuovi fondi per il contributo per TV e decoder - Aggiornata

A poco più di un anno dal via del bonus TV, è stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio 2021 che prevede il rafforzamento della misura attraverso nuovi fondi.

Al fine di garantire accesso a tutti i possibili beneficiari al contributo da 50 Euro, infatti, il Governo ha deciso di erogare nuovi fondi. Non cambiano invece i requisiti: il bonus potrà essere richiesto solo da coloro che appartengono alle fasce di reddito ISEE I o II, con importo non superiore ai 20mila Euro. Per ottenerlo, basterà comunque presentare un'autocertificazione presso i rivenditori che lo accettano, oltre che la carta d'identità ed il codice fiscale, che serviranno per le verifiche del caso.

La decisione di rafforzare la misura è risultata obbligata, dal momento che il 2021 sarà cruciale per lo switch off al DVB-T2, e secondo le ultime indiscrezioni e ricerche di mercato la platea delle apparecchiature da cambiare è molto ampia.

Ovviamente, il contributo da 50 Euro potrà essere richiesto solo una volta a famiglia, ed è stato già usato per acquistare 300mila nuovi TV e decoder. I dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico parlano di 301.644 contributi, a fronte di un totale di 15.079.734 di Euro erogati, su una disponibilità di 151 milioni di Euro.



Aggiornamento 15:13 - Secondo quanto riportato dai colleghi di CorriereComunicazioni, i fondi extra stanziati per il bonus TV saranno pari a 100 milioni di Euro.