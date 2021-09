Bonus TV Rottamazione e DAZN spingono il mercato televisivo: +122% in una settimana

Dopo i dati preliminari sul bonus rottamazione TV, arrivano delle interessanti rilevazioni da parte di GFK, che mostrano come la misura messa in campo dal Governo Italiano stia già mostrando i primi frutti ad una settimana dal lancio ufficiale del 23 Agosto scorso.

Le rilevazioni di GFK Market Intelligence mostrano che l'incentivo ha avuto un effetto molto positivo sulle vendite e nei primi sette giorni, ovvero dal 23 al 29 Agosto 2021, sul territorio italiano sono stati venduti oltre 164mila televisori, con una crescita del 122% ad unità rispetto allo stesso periodo del 2020. Il trend è positivo anche se si confronto con la media delle settimane da inizio 2021: in questo caso la crescita è del 120%.

Secondo GFK, oltre al bonus del Governo avrebbe contribuito a questa crescita anche l'inizio del nuovo Campionato di Calcio Italiano di Serie A: in molti infatti potrebbero aver "approfittato" dell'acquisizione dei diritti da parte di DAZN per sostituire i TV tradizionali con smart tv in grado di supportare l'applicazione della piattaforma e di gestire lo streaming.

Occorre però precisare che anche nella settimana in vigore del bonus TV (16-22 Agosto) il mercato aveva fatto registrare un trend positivo con una crescita delle vendite ad unità del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.



