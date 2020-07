Bonus Vacanze 2020: la richiesta si effettua attraverso l'app Io, ecco come fare

Gli sviluppatori dell'app Io della pubblica amministrazione, con una mail inviata agli utenti, hanno annunciato che attraverso il client ufficiale del Governo Italiano per iOS ed Android è ora possibile effettuare la richiesta per il Bonus Vacanze.

Il Bonus può essere richiesto dal 1 Luglio 2020 ed è stato istituito dal Governo nel Decreto Rilancio, allo scopo di incentivare il turismo dopo il lockdown legato all'emergenza sanitaria Coronavirus.

L'importo può raggiungere i 500 Euro ed è legato al numero di componenti del nucleo familiare (150 Euro per uno, 300 Euro per due e 500 Euro per più di due), e prevede l'invio di un voucher da spendere per i soggiorni in Italia, presso imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed and breakfast, fino al 31 Dicembre 2020.

Ne possono beneficiare solo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 Euro. Come sottolineato nella comunicazione, inoltre, per poter richiedere il Bonus Vacanze è necessario aggiornare IO all'ultima versione disponibile su App Store di iOS e Play Store di Android.

La richiesta deve essere inviata attraverso la sezione "Pagamenti" dell'applicazione. Io chiederà all'INPS di verificare l'ISEE del nucleo familiare, dopo di che invierà il responso: se l'importo è inferiore alla somma fissata, verrà corrisposto il bonus. Una volta attivo, il coupon sarà visibile in "Pagamenti".