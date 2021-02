Bonus vacanze prorogato anche per il 2021: ecco le novità per i 500 Euro

Dopo il successo de bonus vacanze 2020, il Governo nel Decreto Milleproroghe approvato ieri dal Parlamento ha deciso di confermare anche per l'anno in corso la misura a sostegno del turismo, che sarà disponibile fino al 31 Dicembre 2021.

Il bonus potrà essere riscosso da coloro che hanno aderito e fatto domanda entro il 31 Dicembre 2020, ecco perchè non si tratta di una misura a pioggia rivolta a tutti.

Come si legge sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate, il bonus vacanze è riservato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40mila Euro: "per il calcolo dell'Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo".

L'importo varia a seconda della numerosità del nucleo familiare: sarà pari a 500 Euro per le famiglie composte da tre o più persone, 300 Euro per le famiglie con due persone, e 150 Euro per i singoli.

Ovviamente il bonus richiesto fino al 31 Dicembre 2020 potrà essere utilizzato solo presso le strutture aderenti italiane, sparse sul territorio italiano, in un'unica soluzione. Analogamente a quanto avveniva nel 2020, anche per il 2021 non è previsto alcun obbligo di accettazione, ecco perchè prima di procedere con le prenotazioni è necessario accertarsi che l'hotel, l'albergo, campeggio, villaggio turistico o la struttura aderisca al programma.