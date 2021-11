Booking: un hacker trafuga i dati degli utenti, ma la compagnia non li avvisa

Molte compagnie vengono periodicamente colpite da attacchi hacker, come è successo pochi giorni fa a Robinhood e la scorsa settimana a MediaMarkt. Generalmente, le aziende ammettono di essere state vittima di attacchi hacker e danno indicazioni ai clienti per tutelare la propria privacy. Questo però non è stato il caso di Booking.com.

Il noto portale per turisti è stato vittima nel 2016 di un attacco portato avanti da un hacker legato ad un'agenzia governativa americana, che ha sottratto i dati di numerosi utenti residenti in Medio Oriente, probabilmente al fine di controllarne gli spostamenti per ragioni di sicurezza. Booking avrebbe capito immediatamente dell'attacco in corso e avrebbe cercato di arginarlo, ma non avrebbe reso pubblica la notizia.

A raccontare l'evento è il libro edito in Olanda "The Machine: under the spell of Booking.com". In particolare, secondo gli autori del libro, Booking avrebbe contattato l'intelligence olandese e i propri legali, che avrebbero consigliato all'azienda di non rendere pubblica l'informazione perché i dati soggetti all'attacco non erano riconducibili a dei cittadini del Paese dove la compagnia ha sede, cioè l'Olanda. Tuttavia, l'infiltrazione nei server di Booking è stata profonda, ed ha trafugato i PIN di numerose prenotazioni e i dati di diverse carte di credito, il che potrebbe aver causato gravi danni economici ad alcuni clienti del sito web.

Secondo gli autori del libro, gli hacker hanno avuto accesso a migliaia di prenotazioni in hotel effettuate da residenti di Paesi quali il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, mentre in alcuni casi sarebbero stati reperiti anche numeri di volo e dati personali degli utenti.

In generale, le piattaforme di prenotazione di voli e hotel sono molto ambite dagli hacker, in particolare tra quelli che lavorano in collaborazione con le agenzie di intelligence. Ciò avviene perché i dati di voli e hotel permettono di identificare facilmente eventuali obiettivi sensibili, insieme ai loro movimenti e persino al loro indirizzo durante i propri trasferimenti.

Spesso, i servizi segreti utilizzano questi dati per inserire spie e cimici nelle camere di hotel e sui voli utilizzati da diplomatici, politici e altri obiettivi particolari: se gli stessi dati finissero nelle mani di veri e propri malintenzionati, però, truffe e raggiri contro i cittadini potrebbero diventare molto più frequenti e consistenti in termini di denaro perso.