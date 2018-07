Boolean lancia il corso per diventare web developer in sei mesi

Tra le professioni più richieste in Italia figura senza dubbio quella del web developer, che però richiede delle forti skill tecniche. Da oggi, Boolean ha lanciato le iscrizioni al corso intensivo in web development di sei mesi, aperto ai giovani provenienti da background diversi.

Boolean Careers, per chi non la conoscesse, è una startup specializzata in formazione di professionisti web, ed il corso di oggi si svolge in sei mesi di impiego full time per un totale di 700 ore. Durante queste ore, sono previste lezioni di teoria al mattino ed esercitazioni pratiche al pomeriggio.

Il tutto si svolgerà interamente in diretta da remoto in una classe virtuale che consente di mantenere i vantaggi dell'interazione tra allievi ed insegnante che vivono questa esperienza senza muoversi da casa.

L'accesso al corso avviene attraverso un test a numero chiuso, mentre il costo è di 3900€. Al termine del percorso, i corsisti entreranno in relazione con la rete di aziende partner di Boolean sostenendo colloqui finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.

Dichiara ​Fabio Forghieri​, fondatore di Boolean e insegnante del corso: “l’idea nasce dalla convinzione di poter formare sviluppatori web attraverso un percorso intensivo alternativo a quello accademico. Il corso ​forma professionisti con la capacità di unire la ​conoscenza dei linguaggi di programmazione​ come HTML, CSS, PHP e Javascript a una ampia ​visione d'insieme​ che comprende la gestione di dati e server. Il ​Full Stack Web Developer è​ in assoluto la figura più ricercata nel panorama ICT”.

“La maggior parte dei corsi e bootcamp non offre una base di conoscenza sufficiente a entrare nel mondo del lavoro, il nostro corso prepara programmatori autonomi in grado di entrare a far parte di un team di sviluppo ed essere produttivi da subito​, grazie a una formula ​progettata insieme a professionisti HR​.”