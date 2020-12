Boom di iscrizioni per il cashback di Stato, PagoPa: 'oltre 6mila richieste al secondo'

Il via alle iscrizioni per il cashback di Stato ha letteralmente mandato in tilt l'app Io della Pubblica Amministrazione. Nonostante il preavviso, infatti, il client non è in grado di processare l'enorme mole di richieste arrivate dagli utenti.

Sono tanti gli utenti che lamentano problemi con l'iscrizione al programma di cashback, in particolare con la finalizzazione della procedura. Sui social non mancano le lamentele, e l'account Twitter ufficiale dell'app è stato letteralmente preso d'assalto dai cittadini che evidentemente sono desiderosi di iscriversi al rimborso.

Secondo quanto riferito da PagoPA a Repubblica, le richieste sarebbero ben superiori a quelle previste. Nello specifico, a mandare in tilt il Portafoglio dell'app, in cui devono essere caricati i metodi di pagamento che andranno a concorrere al calcolo delle transazioni e quindi del cashback, sarebbe stato un sovraccarico di iscrizioni. PagoPA infatti ha fatto sapere che in media vengono ricevute oltre 6mila richieste al secondo, un numero che evidentemente non riescono a processare i servizi bancari.

Sempre PagoPA infatti fa sapere che la sezione Portafoglio di Io va ad interagire con i sistemi bancari, e non è un caso che solo questa parte del client non sia funzionante.

Un epilogo di questo tipo era comunque ampiamente prevedibile, anche alla luce del boom di download registrato nelle passate ore. Il consiglio quindi è di aspettare qualche ora per poter completare la procedura in totale sicurezza e tranquillità.