Boom di prelievi da Binance: la piattaforma regge, CZ gongola

Incertezza. Se c'è una parola che può descrivere il 2022 delle criptovalute, probabilmente è proprio questa. Dopo l'inizio della crisi di FTX, scaturita dai dubbi sulle riserve della creatura di Bankman-Fried, anche l'exchange decentralizzato per antonomasia è stato tirato in ballo.

Nella giornata del 12 dicembre 2022, Binance è stato colpito da un'ondata di prelievi da panico da parte degli utenti per via di alcune preoccupazioni sullo stato delle riserve della piattaforma.

Un record giornaliero, con oltre un miliardo netto di dollari mosso dal noto exchange che, a dirla tutta, ha retto il colpo al punto da consentire a CZ di definire la giornata come un salubre "stress test", una cartina al tornasole sul reale stato delle riserve.

Lo stesso CEO ha poi rilanciato con ancora più vigore, "proponendo" di stimolare anche gli exchange centralizzati sulle stesse basi per vedere quanto sono in grado di reggere. Chiaramente si tratta di un misto di goliardia e di entusiasmo per la tenuta del robusto tessuto finanziario del gigante decentralizzato, ma il messaggio è chiaro: Binance è stato in grado di reggere uno scenario improvviso di crisi che non tutte le piattaforme sarebbero capaci di contenere.

In questa cornice, per qualche ora il colosso ha bloccato i prelievi di USDC per via della necessità di passare per un processo di conversione in USD, poi ripresi anch'essi regolarmente. Questo episodio ha contribuito a sollevare preoccupazioni al di là delle ragioni iniziali.

Le preoccupazioni sono scaturite dopo la pubblicazione delle riserve di Binance, un atto dovuto in seguito a quanto accaduto a FTX. In particolare, sotto la lente sono finite le riserve in Bitcoin, a detta dell'azienda overcollateralizzate ma per alcuni specialisti forse a portata troppo limitata.