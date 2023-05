Boom dei malware che si fingono ChatGPT, Meta: 'peggio delle truffe crypto'

Già un paio di mesi fa vi abbiamo parlato delle prime truffe basate sull'utilizzo di ChatGPT e dell'IA generativa, ma ora pare che le "scam" che hanno queste ultime per protagoniste siano aumentate a dismisura. In particolare, è in costante crescita il trend dei malware che fingono di essere ChatGPT o altri software AI-based.

La notizia arriva da Meta, che ai microfoni di Reuters ha dichiarato che "dal mese di marzo 2023, i nostri ricercatori hanno scoperto dieci famiglie di malware che si spacciano per ChatGPT o per prodotti e servizi simili per compromettere gli account degli utenti sul web". La compagnia dietro a Facebook e Instagram ha anche riportato di aver bloccato circa 1.000 link a queste piattaforme-truffa sui propri servizi.

Stando a quanto spiega Meta, le truffe spesso propinano app per smartphone o estensioni per il browser che fingono di essere ChatGPT, di velocizzare l'accesso al Chatbot di OpenAI o di funzionare come tool per quest'ultimo. Sembra inoltre che anche altre IA, come l'Intelligenza Artificiale Google Bard, siano al centro di truffe simili.

Spiega sempre la compagnia di Menlo Park che, mentre alcune di queste estensioni e app forniscono effettivamente dei servizi legati all'IA, altre la usano come una semplice facciata. In entrambi i casi, però, questi software non autorizzati nascondono malware potenzialmente distruttivi per le macchine su cui vengono installati e, soprattutto, per gli account online degli sfortunati utenti che li utilizzano.

Guy Rosen, Chief Security Officer di Meta, ha spiegato ai giornalisti che "come industria, abbiamo visto questo stesso modus operandi su diversi temi che sono diventati popolari nel tempo, come è avvenuto con le truffe legate alle criptovalute, che si sono fatte strada tra gli utenti proprio a causa dell'immenso interesse nelle valute digitali. Insomma, dalla prospettiva di un attore malevolo, ChatGPT è la nuova criptovaluta".

Meta, che negli scorsi mesi è stata messa al centro dei riflettori per via delle possibili implicazioni di sicurezza del leak dell'IA LLaMA su 4Chan, ha sottolineato che gli utenti che usano i social network per lavoro sono le vittime preferite dei truffatori. Questi ultimi, infatti, sembrano essere perlopiù interessati agli account personali degli utenti truffati, prendendo di mira chi utilizza Facebook e Instagram per lavoro in modo da estrapolare dai loro profili i dati delle rispettive carte di credito.