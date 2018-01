Boom per le musicassette: vendite più alte dal 2012

Non sembra placarsi il trend che ha portato ad un aumento della popolarità di vinili e musicassette , i formati musicali che credevamo datati ma che, nell'ultimo anno, hanno registrato un incremento delle vendite.

Secondo un nuovo studio condotto da Nielsen Media Research, nel corso del 2017 le vendite di musicassette hanno registrato il numero più alto dal 2012. Il tutto va controcorrente se si conta che il mercato musicale si sta spostando sempre più verso il digitale, con i servizi di streaming che ormai dominano i modi attraverso cui si ascolta la musica.

Nielsen, nella fattispecie, riferisce che l'anno scorso le vendite sono cresciute del 74 per cento a 129.000 unità vendute. L'aumento è stato guidato da album come la colonna sonora de I Guardiani della Galassia. Discorso diverso per il 2017 quando, sempre secondo gli stessi ricercatori, i rivenditori hanno venduto 174.000 musicassette, in crescita del 35 per cento rispetto all'anno precedente.

La nostalgia sembra farla da padrona, ma vediamo insieme quali sono le dieci musicassette più vendute secondo Billboard:

Soundtrack, Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2 19.000 unità Soundtrack, Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 15.000 unità Soundtrack, Guardians of the Galaxy: Cosmic Mix, Vol. 1 5.000 unità Soundtrack, Stranger Things, Volume One 3.000 unità Eminem, The Eminem Show 3.000 unità Various Artists, The Hamilton Mixtape 3.000 unità Prince and the Revolution, Purple Rain (Soundtrack) 2.000 unità Twenty One Pilots, Blurryface 2.000 unità Kanye West, Yeezus 2.000 unità Nirvana, Nevermind 2.000 unità

Nonostante ciò, però, le musicassette restano (ovviamente) un formato di nicchia. Gli utenti hanno acquistato 169.1 milioni di album, in calo del 17,7 per cento rispetto al 2016, di cui 14,3 milioni di vinili, altro formato estremamente in crescita negli ultimi mesi e di cui vi abbiamo ampiamente parlato su queste pagine.