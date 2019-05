Boom di segnalazioni UFO in Olanda, ma sono solo i satelliti di SpaceX

Un sito web olandese, creato per segnalare qualsiasi avvistamento di oggetti non identificati, è stato letteralmente riempito di segnalazioni a causa dell'avvistamento dei satelliti di SpaceX, che hanno attraversato i cieli dei Paesi Bassi.

La compagnia di Elon Musk infatti, sabato scorso ha effettuato il primo lancio della rete "Starlink". Questi satelliti andranno poi a formare una costellazione satellitare, che porterà internet in tutte le parti del mondo entro la metà del 2020.

I satelliti sono stati dispiegati in una sorta di "fila indiana", e dovranno fare altri 2-3 passaggi a notte per poi separarsi definitivamente e posizionarsi al loro posto. Gli olandesi hanno quindi visto un "treno di luci" perfettamente ordinato, chi non era a conoscenza del lancio di SpaceX è andato nel panico.

Poco dopo, il sito web olandese è stato sommerso da oltre 150 rapporti di avvistamenti di UFO. Gli osservatori hanno infatti descritto il fenomeno come un "bizzarro treno di stelle o luci che si muovono attraverso i cieli a velocità costante".

Nelle segnalazione c'era chi affermava di aver già visto il fenomeno in un film fantascientifico, chi pensava fosse una flotta aliena interstellare venuta a conquistare la Terra, e chi credeva si trattasse di un attacco agli Stati Uniti.

La verità è che un razzo di SpaceX, il Falcon 9, dopo circa un'ora dal suo decollo ha iniziato a rilasciare i satelliti (dal peso di 227 chilogrammi) ad un'altitudine di 450 chilometri, e attraverso i loro propulsori, si sono poi posizionati in un'orbita di 550 chilometri.

Serviranno altri 11.940 satelliti per completare l'intera costellazione, ma la rete Starlink diventerà operativa una volta attivati ​​800 satelliti, che richiederanno un'altra decina di lanci.