Boom vendita terreni nel metaverso: spesi oltre 100 milioni di Dollari la scorsa settimana

Se la vendita di uno yacht su The Sandbox a più di 650mila Dollari vi ha scioccati, preparatevi a questo dato da record: durante la scorsa settimana sono state registrate vendite di terreni nel metaverso per oltre 100 milioni di Dollari tra più piattaforme. Le più quotate, ovviamente, sono The Sandbox e Decentraland.

L’analisi pubblicata da DappRadar giusto pochi giorni fa parla chiaro: in sette giorni c’è stato un vero e proprio boom nell’acquisto di appezzamenti digitali in formato NFT nei principali videogiochi che cavalcano l’onda del metaverso. Come da apertura del report ufficiale, “i quattro principali mondi virtuali hanno attirato il traffico combinato di oltre 6000 trader nell'ultima settimana. Sandbox è in testa al gruppo con il maggior numero di vendite e anche il volume di scambi più alto, con oltre 86 milioni di Dollari. Decentraland segue al secondo posto con più di 15 milioni di Dollari scambiati per NFT di terreni”. A ruota seguono, dunque, realtà minori come CryptoVoxels e Somnium Space.

Noi The Sandbox lo abbiamo provato e dunque lo conosciamo piuttosto bene: è una delle realtà più promettenti e intuitive, ricca di esperienze ludiche virtuali piacevoli e interessanti anche nel loro processo creativo. Per questo motivo non è difficile capire l’interesse degli investitori, grandi o meno, per il suo metaverso che, giusto la scorsa settimana, è risultato essere la seconda collezione di NFT più scambiata al mondo, la prima nel suo settore.

Il prezzo delle terre virtuali continua a salire, tra l’altro, complice il boom degli ultimi 10 giorni. Pensate, cinque delle dieci vendite più costose di NFT sono avvenute proprio in queste giornate di fine novembre e inizio dicembre e tutte per terreni in diversi mondi virtuali. Il maggiore volume di affari ha visto il cambio di proprietario per il Fashion Street Estate a Decentraland per 618.000 MANA, ovverosia 2,42 milioni di Dollari. Cifre da record che stanno sorprendendo chiunque, dagli utenti agli investitori più importanti. Sarà proprio questa la strada del metaverso?

Se avete ancora dubbi proprio sul concetto stesso, vi rimandiamo al nostro speciale sul metaverso.