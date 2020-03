Boom di videochiamate in Italia per il Coronavirus: ecco le 3 migliori app gratuite

La questione Coronavirus sta tenendo "chiuse" in casa molte persone. Non è quindi un caso che negli ultimi giorni ci sia stato un boom di videochiamate in Italia, dato che in molti vogliono vedere e salutare i propri cari. Ma quali sono le migliori applicazioni gratuite e comode pensate per questo scopo? Andiamo a scoprirle.

WhatsApp

Tra le applicazioni più diffuse che permettono di effettuare videochiamate, troviamo WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea è ormai utilizzata da praticamente chiunque e, per questo motivo, può risultare particolarmente utile per raggiungere i propri contatti, anche coloro che finora non hanno mai utilizzato questa funzionalità. D'altronde, avviare una videochiamata per fino a 4 persone è semplice: basta aprire la chat con chi si vuole chiamare e premere sull'icona della videocamera che si trova in alto a destra. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alle linee guida di WhatsApp.

Skype

Un altro strumento molto diffuso è Skype, che si può tranquillamente utilizzare anche su computer e supporta videochiamate fino a 50 persone. È un programma conosciuto a livello globale ed è molto semplice e intuitivo da utilizzare. Trovate il link per il download per tutte le piattaforme sul sito ufficiale. Per tutte le informazioni in merito a come avviare una videochiamata, vi invitiamo a consultare le FAQ di Skype.

FaceTime

Preinstallato su dispositivi come iPhone e iPad, FaceTime è spesso la soluzione preferita dagli utenti Apple. Si può utilizzare solamente attraverso dispositivi della società di Cupertino, quindi potete chiamare solamente chi possiede un iPhone, iPad o MacBook. È apprezzato soprattutto per la sua immediatezza (i contatti possono essere trovati direttamente dalla rubrica e l'app si trova già sul dispositivo) e per il fatto che supporta videochiamate fino a 32 persone. Per tutti i dettagli su come utilizzare quest'applicazione, vi consigliamo di dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Apple.