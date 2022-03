Il boomerang quantistico è realtà: osservato l'effetto teorizzato decenni fa

La meccanica quantistica è ancora ricca di segreti. Nonostante sia al centro di tanti esperimenti che hanno avuto luogo negli ultimi 100 anni, il mondo dell'infinitesimamente piccolo conferma di essere sempre sorprendente. Specie sul piano pratico, è necessario però di molto tempo per poter dare dei frutti tangibili.

Nel 1958, il fisico teorico statunitense Philip Anderson tracciò le linee guida per l'effetto del boomerang quantistico. Secondo lui, nel mondo quantistico gli oggetti, che si comportano sia come onde che come particelle, hanno la possibilità di cancellare la propria probabilità di trovarsi in un determinato posto ovunque, ad eccezione di una piccola regione dello spazio, diventando incapaci di muoversi, di cambiare stato o di condividere energia. La particella diventa quindi localizzabile. Se questa particella in questa posizione particolare però venisse colpita da un lampo d'energia improvvisa, tornerebbe poi alla sua posizione di partenza.

Per dimostrare questo effetto denominato boomerang quantistico, il gruppo di ricerca che ha pubblicato i propri risultati su Physical Review X ha sospeso un gas composto da 100.000 atomi di litio in una trappola magnetica, per poi utilizzare un laser per raffreddarli a una frazione di gradi prima dello zero assoluto. In questo modo gli atomi si sono trasformati in un condensato di Bose-Einstein. Raffreddando il gas, gli scienziati hanno consentito agli atomi di perdere energia e di entrare tutti nello stesso stato energetico e di conoscerne il momento. In aggiunta, in questo stato, le particelle agiscono come un superfluido, quindi si muovono senza frizione.

A questo punto, viene applicata una spinta all'elemento, che agirà come un'unica onda macroscopica. Continuando a studiare i movimenti successivi a queste spinte, gli scienziati hanno notato che il momento non aumentava, piuttosto la media del momento era zero: gli atomi avevano usato quindi un effetto boomerang per tornare alle loro posizioni originarie, come teorizzato da Philip Anderson oltre 60 anni fa.

Adesso verranno svolti ulteriori studi sul boomerang quantistico, facendo anche attenzione alla simmetria temporale, che se rotta annullerebbe l'effetto di ritorno delle particelle alla loro posizione originaria.