Borat diventa un trojan capace di ottenere pieno controllo al PC e usare ransomware

Gli appassionati di cinema conosceranno certamente Borat, personaggio protagonista del mockumentary firmato Sasha Baron Cohen. Ebbene, tale nome ora assume anche un’altra, pericolosa natura: gli esperti di cybersecurity hanno avvertito che da oggi sarà necessario prestare attenzione al virus Borat.

Il RAT (Remote Access Trojan) denominato Borat è effettivamente apparso in queste giornate nella darknet per ogni malintenzionato interessato a condurre offensive mirate contro aziende e privati. Questo malware specifico, come ripreso dagli esperti di Cyble, sarebbe capace di eseguire le seguenti tipologie di attacco:

Keylogging, ovvero il monitoraggio dell’attività della tastiera collegata al PC;

Ransomware, distribuendo payload sul PC della vittima generando una richiesta di riscatto;

DDoS, compromettendo la macchina utilizzandone le risorse quasi integralmente;

Furto di credenziali archiviate su browser Web basati su Chromium;

basati su Chromium; Furto dei token Discord;

Registrazione di audio tramite microfono e video tramite webcam, se possibile;

Funzioni miste e minori per minare l’esperienza d’uso quotidiana, come nascondendo il desktop o modificando i parametri di sistema lato audio e video.

In poche parole, Borat consentirebbe di ottenere l’accesso quasi completo al dispositivo bersaglio. Come si diffonde questo trojan? Solitamente tramite giochi e software provenienti da siti promotori della pirateria; ergo, ci sentiamo di consigliarvi caldamente di prestare attenzione – o evitare in toto – il download di contenuti da fonti non affidabili come torrent e siti normalmente oscurati, cosicché le probabilità di infezione del vostro PC vengano ridotte al minimo, se non a zero.

Nel mentre, dalla Russia è giunto un nuovo malware Android alquanto pericoloso.