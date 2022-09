Bored Ape, enormi passi in avanti in direzione metaverso Otherside

Appena sei mesi fa, Yuga Labs ha annunciato Otherside, conosciuto dai più come il metaverso delle Bored Ape. Alle porte dell'autunno, finalmente, arrivano ottime notizie su questo fronte e, più in generale, sullo stato dei lavori in casa BAYC.

Nelle prime settimane di settembre 2022, infatti, i ragazzi di Yuga hanno assunto Spencer Tucker come Chief Gaming Officer. Per intenderci, prima di questo cambio di posizione Tucker è stato presidente della sezione giochi di Scopely e Senior VP of Product per Gree International Entertainment.

Un personaggio di pregressa esperienza, che andrà a supervisionare tutte le iniziative di Yuga Labs in termini di giochi, interazione, metaverso e Web3.

"Il Web3 sta rivoluzionando i giochi, l'intrattenimento e la comunità più o meno allo stesso modo in cui l'ha fatto il passaggio alla comunicazione mobile", ha affermato Tucker durante il suo annuncio, "Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte del team di Yuga Labs e di continuare a lavorare per una nuova era di interoperabilità e crescita dalla community nel metaverso Otherside".

L'annuncio di Otherside è arrivato a margine del lancio della criptovaluta ApeCoin, che recentemente è stata soggetto anche di un importante sondaggio da parte della community per decidere quali saranno i suoi possibili utilizzi futuri.

Nel frattempo, però, ricordiamo che anche Starbucks è entrata nel mondo degli NFT con la sua prima collezione Odyssey.