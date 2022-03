Bored Ape senza freni: annunciato il metaverso NFT Otherside, sarà 'come Ready Player One'

Meno di una settimana fa, i creatori della collezione NFT Bored Ape Yacht Club hanno annunciato la criptovaluta ApeCoin, che è stata messa in commercio a partire dallo scorso venerdì. Pare che i risultati di vendita di ApeCoin siano stati ottimi, al punto che Yuga Labs, lo studio dietro a BAYC, avrebbe raccolto quasi mezzo miliardo di Dollari.

Al momento, infatti, Yuga Labs ha un valore di quattro miliardi di Dollari, una cifra enorme per un mercato relativamente recente come quello degli NFT, che fa pensare che quello di BAYC sarà il primo "impero mediatico" basato sugli NFT, specie dopo l'acquisto di CryptoPunks e Meebits, due delle serie di token non-fungibili più vendute e amate al mondo.

Lo studio ha già spiegato che i guadagni effettuati finora verranno investiti in un metaverso basato sugli NFT: la speranza dei creatori di Bored Ape Yacht Club è infatti quella di creare un "mondo interoperabile, completamente decentralizzato e gamificato" chiamato Otherside, che dovrebbe funzionare come un MMORPG collegato all'universo degli NFT.

Secondo uno dei fondatori di BAYC, Wylie Aronow, l'ispirazione principale dello studio è stata nientemeno che Ready Player One di Ernest Cline, insieme all'omonimo film di Steven Spielberg. Aronow, però, ha aggiunto che "crediamo che il vero 'Ready Player One' sarà gestito dagli utenti".

Il CEO di Yuga Labs, Nicole Muniz, ha spiegato che lo studio sta collaborando con "una serie di studi che creano videogiochi" per rendere Otherside una realtà nei tempi più rapidi possibili, mentre la compagnia è anche al lavoro su un tool per permettere a tutti gli NFT di funzionare nel metaverso di BAYC, che non sarà dunque limitato a Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks e Meebits.