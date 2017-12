Boring Company ha creato una mappa per i tunnel sotterranei di Los Angeles

La Boring Company di Elon Musk procede a ritmo spedito i lavori per ottenere tutte le regolamentazioni necessarie per portare a termine il proprio progetto, ma nel frattempo gli ingegneri stanno lavorando anche da un altro campo.

La compagnia, in attesa di capire come si evolverà la vicenda relativa a Chicago, ha pubblicato sul proprio sito web una mappa degli itinerari che ha intenzione di proporre. L'arteria più lunga si estende per circa 40 miglia dal quartiere di Sherman Oaks, che si trova nella parte nord del centro di Los Angeles, e si estende fino ad Hawthorne, il quartiere generale di SpaceX e The Boring Company.

Le tracce, come si può vedere in calce, includono anche molte delle attrazioni principali della zona, come il Los Angeles Stadium, il Convention Center, che quando sono presenti grossi eventi sono solite generare ingorghi. Il percorso, a grandi linee, è lo stesso dell'Interstate 405 e copre anche Santa Monica, Venice, South Bay e l'aeroporto internazionale di Los Angeles.

Un secondo percorso, invece, coprirebbe la parte opposta della città, da LAX a sud di Los Angeles, prima di seguire la Route 110 a nord attraverso il centro, che termina al Dodger Stadium.

L'obiettivo principale di Musk, ed i suoi collaboratori, è di risolvere il problema delle congestioni automobilistiche che hanno reso famosa la città in tutto il mondo.

La società ha sottolineato più volte che quello proposto nella mappa è un semplice concept, e la parte evidenziata in rosso rappresenta un tratto di 6,5 miglia che vuole utilizzare come territorio di prova per effettuare la verifica di tutti i sistemi necessari per poter far funzionare il tutto.