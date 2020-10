Boris Johnson è sicuro: entro il 2030 l'eolico alimenterà ogni casa nel Regno Unito

Dopo le dichiarazioni in occasione della tavola rotonda virtuale dell’ONU riguardo l’azione per il clima, il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato un piano da 160 milioni di sterline, o circa 175.5 milioni di euro al cambio attuale, per investire sull’energia eolica e diventare “i nuovi leader mondiali dell’energia rinnovabile”.

Presentato durante la conferenza del Conservative Party del 6 ottobre 2020, questo piano prevede la creazione di 2000 posti di lavoro e possibilmente anche altri 60.000 per la costruzione delle turbine eoliche in porti e fabbriche in Scozia, Galles e nel nord dell’Inghilterra, che però prima andranno aggiornate. L’obiettivo è quello di raggiungere la produzione di 40 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030.

Produrre una quantità tale di energia nei parchi eolici offshore significherebbe per il Regno Unito essere in grado di alimentare ogni casa nel Paese entro 10 anni. Come ha affermato Johnson stesso, “Il tuo bollitore, la tua lavatrice, la tua cucina, il tuo riscaldamento, il tuo veicolo elettrico, tutti loro riceveranno il loro succo in modo pulito e senza sensi di colpa grazie alla brezza che soffia intorno a queste isole”. Questo annuncio è solo la prima fase della “rivoluzione industriale verde” pianificata dal governo britannico, in cui figurano ben dieci punti ancora non definiti.

Caterina Brandmayr, responsabile del clima presso il think tank Green Alliance, ha condiviso la sua gioia per questa notizia: “Il primo ministro ha ragione quando afferma che una ripresa verde è il modo migliore per creare posti di lavoro in ogni parte del Regno Unito, per guidare il mondo nell'affrontare il cambiamento climatico e per proteggere il nostro prezioso mondo naturale. La corsa è ora aperta per il governo e le aziende britanniche per replicare la storia di successo dell'eolico offshore nei veicoli elettrici, nella tecnologia delle reti intelligenti e nelle case a prova di futuro”.

Il 2030 sembrerebbe inoltre un anno chiave in materia ambientale: ben 64 paesi hanno infatti promesso di invertire la perdita di biodiversità entro quell’annata, promuovendo una lista di dieci obiettivi climatici.