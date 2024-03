Una borraccia contiene più batteri del WC: ti passerà la voglia di bere

Dopo aver visto come rimuovere il 90% di microplastiche dall'acqua, questa volta un recente studio rivela come una bottiglia d’acqua riutilizzabile contenga in realtà più batteri del nostro water. Cosa fare dunque?

Nel novembre del 2022, un team di esperti di qualità dell’acqua della WaterFilterGuru con sede a Denver, ha raccolto campioni di tamponi germinali dalle superfici di numerose bottiglie d’acqua. Ogni superficie è stata tamponata tre volte e tutti questi campioni sono stati testati in laboratorio. I risultati del test sono stati recentemente pubblicati e potrebbero essere decisamente inquietanti.

Secondo lo studio, circa il 15% degli americani non pulisce regolarmente le proprie bottiglie d’acqua riutilizzabili. Tutte queste bottiglie non pulite diventano un luogo adatto alla riproduzione per un gran numero di germi. Inoltre, ogni volta che una persona beve acqua da una bottiglia del genere, anche i batteri della sua bocca contaminano ulteriormente la bottiglia.

Parliamo di circa 40.000 germi in più rispetto ad una tavoletta del water. Analizzando i risultati, il WC è addirittura 14 volte più pulito della normale bottiglia d’acqua riutilizzabile, se quest’ultima non viene lavata regolarmente. Tuttavia, più batteri non significano sempre cattive notizie.

Ma quando i ricercatori hanno esaminato il tipo di batteri presenti sulle bottiglie d’acqua, si è scoperto che un gran numero di batteri provengono dalla nostra stessa bocca. Tutto ciò ci tranquillizza, poiché non sono dannosi per la nostra salute.

"La bocca umana ospita un gran numero e una vasta gamma di batteri diversi. Quindi non sorprende che le borracce per bere siano ricoperti di microbi", ha dichiarato il dottor Andrew Edwards, microbiologo dell'Imperial College di Londra che non è stato coinvolto nello studio. Ci sono tuttavia alcune eccezioni.

I ricercatori hanno anche rilevato la presenza di batteri gram-negativi, ovvero batteri patogeni associati a problemi di stomaco e intestinali.

Pertanto, "La stessa bottiglia che apporta una sana idratazione alla tua routine quotidiana potrebbe farti ammalare se non curata adeguatamente. Se non ti senti bene controlla le tue abitudini di pulizia delle bottiglie d’acqua per vedere se batteri e muffe potrebbero essere il colpevole", ci fanno notare gli autori dello studio.

Sebbene i batteri intestinali aiutino nell’attività fisica, cosa possiamo fare per mantenere le bottiglie d'acqua libere da germi nocivi? Ci viene in aiuto Brian Campbell, fondatore di WaterFilterGuru.

"Pulisci regolarmente la tua bottiglia d'acqua, preferibilmente ogni giorno, utilizzando sapone e acqua calda; asciuga accuratamente la bottiglia dopo il lavaggio per prevenire la crescita batterica; evita di condividere la tua bottiglia con altri per ridurre il rischio di diffusione di germi".