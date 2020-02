La borsa di New York offre 30 miliardi di Dollari per acquistare eBay

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Intercontinental Exchange avrebbe presentato un'offerta da 30 miliardi di Dollari per acquistare eBay. Il popolare giornale economico però precisa che almeno al momento le parti non sono ancora in trattative, ma la notizia ha provocato un vero e proprio boom per il titolo eBay.

Il titolo infatti ha riportato un sonoro +10% al termine delle contrattazioni, sebbene dalle parti non siano arrivate conferme o smentite.

Il WSJ però sottolinea che International Exchange sarebbe interessata a rilevare le attività "core" del negozio online, mentre non avrebbe presentato alcuna proposta per rilevare il ramo societario Ebay Classified Group per cui i dirigenti starebbero valutando la vendita.

Lo scorso anno eBay infatti ha annunciato una profonda revisione strategica del proprio portafoglio, allo scopo di evitare possibili tensioni interne tra gli azionisti Elliott Management e Starboard Value che spingono per una divisione della compagnia. Pesano su questa situazione le difficoltà riscontrate da eBay in un mercato ormai dominato da Amazon ed Etsy, ecco perchè l'offerta di ICE, che controlla il NYSE, potrebbe cambiare tutto.

Se il titolo di eBay ha riportato un aumento del valore, non si può dire lo stesso per Intercontinental Exchange. Il rumor non è stato accolto favorevolmente dagli azionisti, che hanno iniziato a vendere i titoli, provocando un ribasso del 4,15%.