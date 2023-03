Borse a picco dopo il caso SVB, recuperano le criptovalute: Bitcoin guadagna il 10%

Il caso Silicon Valley Bank continua a spaventare i mercati azionari internazionali, e nonostante le rassicurazioni delle autorità oggi le principali borse registrano forti ribassi e sospensioni a raffica. Il rovescio della medaglia però è rappresentato da un mercato delle criptovalute in forte recupero.

Dopo il tonfo delle criptovalute di venerdì scorso, infatti, i principali token del mercato stanno recuperando terreno in questo lunedì di marzo.

Il Bitcoin torna sopra i 22mila Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 22.553,06 Dollari, in crescita del 9,44% rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale ha sostanzialmente recuperato tutte le perdite ed è in pari.

In crescita anche Ethereum, a 1.597,14 Dollari, con un incremento dell’8,14% rispetto alla giornata di ieri, mentre su base settimanale l’andamento è in positivo dell’1,43%.

Rimbalzo anche per BNB, che recupera il 7,84% a 299,76 Dollari: in questo caso il token registra su base settimanale una crescita del 5,01%.

Tra le altcoin registriamo il +4,07% di Dogecoin che ora viene scambiato a 0,0692 Dollari, ma anche il +6,19% di Solana che è viene scambiato a 19,35 Dollari.

A far sprofondare nel caos il mercato delle criptovalute la scorsa settimana ci ha pensato anche la bancarotta di Silvergate, la banca specializzata nel mercato crypto.