Bosch presenta il nuovo servizio di allerta meteo per i veicoli a guida autonoma

Bosch si conferma una delle compagnie più attive nel settore automobilistico: il colosso tedesco ha da poco presentato il suo nuovo servizio di allerta delle condizioni meteo pensato per i veicoli a guida autonoma, utile a mantenere condizioni di guida sicura anche sul bagnato e con le rigide temperature invernali.

Il Dr. Dirk Hoheisel, membro del direttivo dell'azienda tedesca, afferma che questo sistema è in grado di segnalare per tempo ai veicoli senza conducente la presenza di condizioni meteo avverse, prima che queste possano arrivare a precludere la possibilità di viaggiare o che si sviluppino situazioni critiche e di pericolo per i passeggeri. Per elaborare le sue previsioni si affida ai dati raccolti dalla compagnia svedese Foreca, e stando a Bosch è in grado di scongiurare la necessità che a prendere in mano i comandi di un veicolo sia un autista umano: in sostanza è in gradi di suggerire al veicolo i percorsi adatti alla guida autonoma, evitando di conseguenza quelli più impervi e compromessi.

Il lancio del servizio è previsto per il 2020, e con l'arrivo sul mercato si intensificherà ancora di più la sua dipendenza da Foreca. Il sistema potrà condividere con il cloud di Bosch informazioni utili come le temperature esterne ed interne, come e quando si attivano i tergicristalli, e quante volte viene reso necessario l'intervento dei dispositivi anti sbandamento.