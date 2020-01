Bose licenzia i dipendenti dei negozi fisici. Venderà solo online

Bose ha annunciato che chiuderà tutti i negozi al dettaglio nel Nord America, Europa, Giappone ed Australia. La decisione è stata presa in quanto i propri prodotti "vengono venduti sempre più tramite gli e-commerce", e per questo motivo si concentrerà maggiormente sull'online.

Questo cambio alla strategia societaria porterà ovviamente al licenziamento di centinaia di dipendenti in tutto il mondo. Complessivamente saranno chiusi 119 store fisici, ha affermato un portavoce, il quale però ha sottolineato che "in altre parti del mondo gli Store Bose rimarranno aperti, compresi i 130 negozi situati nella Grande Cina ed Emirati Arabi Uniti. Manterremo anche gli altri negozi in India, nel sud-est asiatico e nella Corea del Sud".

Bose ha anche affermato che offrirà ai dipendenti licenziati assistenza per permettere loro di trovare un nuovo lavoro, ma a riguardo non ha diffuso molte informazioni ed ha affermato che tutti i dettagli del caso saranno condivisi privatamente con le persone interessate.

"In origine, i nostri negozi al dettaglio offrivano alle persone un modo per sperimentare, testare e parlare con noi dei sistemi di home entertainment multicomponenti basati su CD e DVD" ha affermato Colette Burke, vicepresidente delle vendite globali di Bose. "All'epoca era un'idea innovativa, e ci siamo concentrati su ciò di cui i nostri clienti avevano bisogno e su dove ne avevano bisogno, ed ora stiamo facendo la stessa cosa" ha continuato. La chiusura avverrà nei prossimi mesi.