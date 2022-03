Bose presenta Smart Soundbar 900, nuovo altoparlante Dolby Atmos di fascia alta

Bose annuncia oggi la nuova Smart Soundbar 900, altoparlante Dolby Atmos pronto a distinguersi per le sue performance di fascia alta e per la moltitudine di funzionalità disponibili, pensate per offrire un’esperienza d’uso senza pari sia nella visione di film, sia nell’ascolto di musica.

La Smart Soundbar 900 pone gli ascoltatori al centro della musica o dei film in una modalità completamente nuova. Combinando array personalizzati, trasduttori a dipolo e trasduttori a basso profilo con le tecnologie spaziali Bose, la Soundbar riproduce in maniera realistica suoni percepibili non solo verso l’alto, ma anche in altre dimensioni grazie a Bose PhaseGuide, posizionando suoni a destra e a sinistra dove non vi sono altoparlanti.

Quando non vi sono contenuti Dolby Atmos, gli effetti spaziali orizzontali sono altrettanto efficaci e la tecnologia Bose TrueSpace sostituisce l'esperienza verticale, remixando i segnali per aggiungere proprio quella "altezza" richiesta, senza necessità di un ulteriore altoparlante a soffitto. La tecnologia Bose QuietPort si occuperà invece del potenziamento dei bassi senza distorsioni alcune, mentre ADAPTiQ regolerà automaticamente la qualità audio a seconda dello spazio a disposizione attorno alla Smart Soundbar 900.

La Soundbar 900 è alta solo 5,82 cm, profonda poco più di 10 cm e lunga 104 cm. Presenta un design ovale, un’avvolgente griglia metallica, finiture e linee eleganti e un pannello superiore in vetro temperato lucido resistente agli urti. Si adatta perfettamente a televisori dai 50" in su.

Tra le varie opzioni lato connettività troviamo ingressi HDMI eARC per il collegamento via cavo ai televisori, ma anche il supporto a Spotify Connect e AirPlay 2 via WI-Fi e associazione rapida a smartphone e tablet tramite Bluetooth. In aggiunta, Amazon Alexa e l’Assistente Google sono integrati per il controllo vocale.

Per assicurare la massima flessibilità, la Soundbar 900 funziona perfettamente e in modalità wireless utilizzando il Bass Module e i Surround Speaker posteriori Bose, per un'esperienza home theater ancora più completa, oppure con gli smart speaker Bose, per un sistema multi-stanza o per raggiungere ogni ambiente della propria casa, ma anche con le cuffie QuietComfort 45 svelate nell’agosto 2021.

La Soundbar 900 è un concentrato all-in-one che sostituisce la Bose Smart Soundbar 700, ed è disponibile a partire dal 29 marzo al prezzo di 999,95 Euro, ma può essere preordinata a partire da oggi sul sito ufficiale Bose.