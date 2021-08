Bose QuietComfort 45 ufficiali: cuffie top di gamma con 24 ore di autonomia a 350 Euro

A quasi cinque anni dal lancio delle cuffie Bose QuietComfort 35, di cui trovate anche la nostra recensione, finalmente è ufficiale il successore Bose QuietComfort 45, disponibile già da oggi per il preordine in Italia e dotato di un design estremamente simile ma molte migliorie tecniche. Vediamo queste nuove cuffie nel dettaglio.

Il marchio audio americano ha rilasciato QuietComfort 45 dotandola ancora della cancellazione attiva del rumore, tecnologia ormai standard tra le cuffie e gli auricolari top di gamma disponibile in due modalità: “Silenzioso”, che isola l’utente dai rumori circostanti, e “Aware” per amplificare i rumori ambientali. Inoltre, Bose ha introdotto una nuova architettura acustica denominata TriPort, la quale dovrebbe trasmettere suoni più profondi a ciascun padiglione auricolare.

Non manca pure un certo grado di ottimizzazione per l’equalizzatore di Bose QuietComfort 45, riguardante in particolare i bassi per mantenerli costanti anche con diversi livelli di volume. Ogni altro dettaglio potrà essere regolato tramite l'app ufficiale Bose Music disponibile su smartphone Android e iOS.

Si nota poi il supporto a Bluetooth 5.1 con connessione multipoint, la presenza di un jack audio da 3,5 mm, controlli fisici per l’accensione delle cuffie. Lato autonomia si parla invece di 24 ore con ricarica completa, effettuabile in 2 ore e mezza, oppure tre ore di riproduzione con ricarica rapida per 15 minuti.

Bose QuietComfort 45 è disponibile nei colori bianco e nero, entrambi con trama opaca, al prezzo di lancio fissato a 349,95 Euro. I preordini sono già attivi tramite il sito ufficiale e le cuffie dovrebbero essere spedite il ​​23 settembre, data in cui debutteranno anche nei negozi retail.