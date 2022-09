Bose QuietComfort Earbuds II ufficiali: migliorata ANC e personalizzazione suono

A poco più di una settimana dalla presentazione degli auricolari JBL Tour Pro 2 con touchscreen, l’attenzione degli appassionati dei prodotti audio si sposta sul lancio degli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II caratterizzati da una tecnologia di calibrazione del suono molto particolare.

I Bose QuietComfort Earbuds II hanno un form factor leggermente più piccolo rispetto alla versione precedente, diventando così ancora più comodi, e apportano grandi miglioramenti alla cancellazione del rumore grazie alla dotazione di ben quattro microfoni per ciascun auricolare. Così facendo, rilevare il rumore ambientale e contrastare il suono diventa ancora più semplice, tanto che l’azienda parla di “cancellazione del rumore in meno di una frazione di millisecondo”.

Al contempo, gli auricolari sono dotati della tecnologia CustomTone: quando si indossano, essi riproducono un tono unico e il microfono misura la risposta acustica all’interno dell’orecchio. I dati raccolti permettono così di personalizzare la musica e la cancellazione del rumore in meno di 0,5 secondi adattandosi all’udito dell’utente. Troviamo poi la modalità Aware per sentire i suoni circostanti nel modo più naturale possibile e ActiveSense, altra tecnologia che rafforza la cancellazione del rumore al livello ottimale quando si verifica un forte rumore nelle vicinanze.

Gli auricolari vengono forniti con tre gommini dalle dimensioni differenti e tre bande per tenerli in posizione durante la corsa. Troviamo poi la classificazione IPX4 per l’acqua, connessione Bluetooth 5.3 e codec SBC/AAC. Non aspettatevi comunque un prodotto economico: i Bose QuietComfort Earbuds II costano 299 dollari e possono essere acquistati a partire dal 15 settembre prossimo.

Proprio ieri, invece, Apple ha presentato gli AirPods Pro 2.