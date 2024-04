Bose QuietComfort Ultra Earbuds vicinissime al MINIMO STORICO

Ad oggi si impongono sul mercato come uno dei prodotti più equilibrati e, non da meno, con il migliore rapporto qualità prezzo. Bose, marchio blasonato, ci ha regalato le rivali numero uno delle note AirPods Pro di Apple, cuffie auricolari con ANC, design compatto e dall'ottima batteria.

Le QuietComfort di Bose non hanno davvero nulla da invidiare alle competitor della mela morsicata, anzi. Per certi aspetti sono anche superiori, come vi abbiamo specificato nella nostra recensione delle Bose QuietComfort 2020. Tra le feature più interessanti, l'audio spaziale che rende l'ascolto di musica, podcast, film e video più immersivo. Non manca l'ovvia cancellazione attiva del rumore, vero e proprio standard per cuffie auricolari di alto livello. In altre parole, potrete ascoltare i contenuti che più vi piacciono senza essere disturbati in alcun modo da agenti esterni.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Non da meno, il design - soggettivo, certo - ma decisamente al passo con i tempi e in grado di contraddistinguersi rispetto al resto dei prodotti presenti sul mercato. La versione in offerta oggi è quella nella colorazione bianca, elegantissima e che donerà un tocco di stile a chiunque le indosserà. Il prezzo, vicinissimo al minimo storico, taglia quasi 100€ dal costo di listino a cui sono solitamente proposte. Occasione d'oro per chiunque sia alla ricerca di un paio di auricolari top, senza spendere il proverbiale rene.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?