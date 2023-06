Il boss dell'UFC Dana White: 'Elon Musk-Mark Zuckerberg meglio di Mayweather-McGregor'

Nonostante la madre di Elon Musk sia contraria al match contro Mark Zuckerberg, i due miliardari fanno sul serio. A confermarlo è il presidente dell’UFC, Dana White, che evidentemente è pronto ad ospitare l’incontro tramagnati.

Durante TMZ Live andato in scena ieri, White ha affermato che i due sono seriamente intenzionati a sfidarsi nell’ottagono. “Ho parlato con Mark ed Elon la scorsa notte, entrambi i ragazzi sono assolutamente seri su questo”, ha detto White, secondo cui Elon Musk vs Mark Zuckerberg potrebbe essere in termini d’incassi e visioni superiore di tre volte all’incontro tra Floyd Mayweather e Conor McGregor andato in scena nel 2017 che solo negli USA fu visto da 50 milioni di persone.

White a TMZ ha affermato che il match potrebbe costare fino a 100 Dollari per poterlo vedere,e si è anche detto sicuro che sia l’ex CEO di Twitter che l’attuale numero uno di Meta sarebbero in gradi di offrire un buon match senza deludere gli spettatori.

Il numero uno dell’UFC a riguardo ha ricordato come Mark Zuckerberg sia allenato ai match di jiu-jitsu, mentre Elon Musk “ha combattuto in vari match in Sud Africa quando era più giovane”, ed ha familiarità anche con le arti marziali miste.

Insomma, tutto sembra essere apparecchiato. Manca solo la data.