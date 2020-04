Boston Dyamics: il robot Spot sta aiutando i medici a trattare i pazienti con Coronavirus

Il produttore di robot Boston Dynamics ha svelato che il suo robot Spot è già operativo in un ospedale di Boston per aiutare i medici a trattare i pazienti con sospetto Coronavirus. Alla luce di tale utilizzo l'azienda ora intende espandere l'uso dei robot in ambito sanitario per supportare il personale impegnato in prima linea durante la pandemia.

L'ospedale che ha dato il via alla sperimentazione è il Brigham And Women's Hospital dell'Università di Harvard, che utilizza uno Spot dalla scorsa settimana per il triage dei pazienti sospetti con Covid-19.

In una nota la società si è detta molto orgogliosa per i risultati raggiunti: "oggi è la seconda settimana che Spot è presente in un ospedale locale di Boston. Grazie alla telemedicina, aiuta gli operatori sanitari ad eseguire il triage remoto dei pazienti. Stiamo ascoltando i feedback per capire se Spot possa dare un contributo maggiore, ma siamo felici dei rapporti ricevuti dagli infermieri. Spot ha aiutato il personale infermieristico a ridurre al minimo l'esposizione al virus".

Boston Dynamics spiega proprio che grazie alla telemedicina e Spot il personale può fare una prima diagnosi sull'eventuale infezione: "ai pazienti sospettati di avere Covid-19 viene chiesto di dirigersi in alcune tende montate all'esterno delle strutture per rispondere alle domande ed ottenere valutazioni iniziali su vari parametri, come la temperatura corporea. Questo processo può occupare fino a cinque membri del personale medico, che potenzialmente sarebbero a rischio di contrarre il virus. Con un robot simile, gli ospedali sono in grado di ridurre il numero del personale medico necessario sul posto e risparmiare DPI".

La società però non intende fermarsi con la telemedicina ed infatti è alla ricerca di nuovi modi per rendere Spot ancora più importante nella lotta contro il Coronavirus. Nello specifico, vuole fare in modo che il robot possa misurare la febbre e calcolare la frequenza respiratoria utilizzando la telecamera termica. Inoltre, a lungo termine vuole capire se i robot Spot possano diventare utili per la disinfezione di mezzi pubblici ed aree ospedaliere, o proprio le tende di triage.

In precedenza avevamo parlato anche dell'utilizzo da parte delle forze dell'ordine dei robot di Boston Dynamics.