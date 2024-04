Boston Dynamics dice addio al robot Atlas con un video spaccacuore

Se Spot di Boston Dynamics continua a stupire, il destino opposto è toccato ad Atlas. Con un emozionante video pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube, Boston Dynamics ha confermato il pensionamento del suo robot lanciato nel 2013 e progettato nell’ambito di un concorso per il Dipartimento della Difesa Americano.

Alto poco meno di 1,9 metri, il robot pesava circa 150 chilogrammi, un peso che però non frenava la sua agilità: nel corso degli anni infatti Boston Dynamics ha raccontato come Atlas fosse in grado di saltare, volteggiare e lanciare borse degli attrezzi. La

“Per quasi un decennio, Atlas ha stimolato la nostra immaginazione, ispirato le prossime generazioni di robotici e superato le barriere tecniche nel settore. Ora è il momento per il nostro robot idraulico Atlas di rilassarsi" si legge nella descrizione, che però non spiega il motivo per cui alla fine la compagnia abbia preso questa decisione.

Probabile che a lungo andare la società voglia puntare principalmente sul quadrupede Spot, che nel corso dei mesi è statomesso alla prova in varie situazioni ed ha aiutato anche i soccorritori oltre che operai sui cantieri per effettuare operazioni più difficili e pericolose. Qualche anno fa, Boston Dynamics aveva anche mostrato Spot alle prese con le decorazioni natalizie in un filmato divertente con protagonisti tre robot.

