Boston Dynamics mostra le capriole del robot Atlas

nel corso degli ultimi anni ci ha abituato ai prototipi dei propri robot, alcuni dei quali hanno sembianze che non abbiamo esitato a definire inquietanti . La compagnia, però, ogni tanto è solita deliziarci anche con video simpatici delle proprie creazioni, che diventano rapidamente virali.

E’ il caso di quello rilasciato oggi, che mostra il robot Atlas fare delle capriole con un’agilità mai vista prima.

Come detto da molti, Atlas può a tutti gli effetti essere paragonato a Jackie Chan per i salti mortali che è in grado di fare e per l’agilità che ha nelle movenze tra ostacoli, anche di dimensioni ed altezza elevate.

Al robot infatti è stato chiesto di saltare su degli ostacoli simil-bosu, ognuno dei quali aveva un’altezza maggiore dell’altra e, quando arrivato all’ultimo, ha pensato bene di fare una capriola. Prima di crollare, quasi come un essere umano che, sfinito dalla stanchezza, decide di riposarsi.

Possiamo dire senza termini che, almeno questa volta, i robot di Boston Dynamics non ci hanno impressionati dal punto di vista negativo.