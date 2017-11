Boston Dynamics mostra il nuovo, terrificante, robot

Il famoso produttore di robot, Boston Dynamics , ha da poco pubblicato sul proprio account ufficiale YouTube un nuovo filmato che mostra quella che è a tutti gli effetti una versione più avanzata dell’inquietante SpotMini.

Si tratta di un robot presentato nel 2016, che nasce come un bot per il lavoro, seppur con un aspetto quanto meno inquietante. E’ in grado di eseguire tutte le attività casalinghe, e nel filmato presente in apertura, può mangiare anche una buccia di banana, proprio come un personaggio uscito dai cartoni animati.

Rispetto alle versioni mostrate in precedenza, il nuovo SpotMini sembra essere più lucido e meno goffo rispetto al primo, che lo avvicinano di molto (almeno a livello di movenze) a quelli dei film Pixar. A livello estetico è presente una scocca gialla brillante, che copre sia le gambe che il corpo, ma ciò che salta all’occhio è il movimento incredibilmente fluido, a dimostrazione del fatto che il lavoro portato avanti dal produttore sta dando i propri frutti.