Boston Dynamics mostra il robot Spot alle prese con l'ispezione di due cantieri

A qualche ora di distanza dalla pubblicazione del video con protagonista il robot umanoide Atlas, alle prese con un percorso di parkour, Boston Dynamics ha diffuso un filmato che mostra l'altro robot, Spot, alle prese con situazioni quotidiane.

Come si può vedere attraverso il filmato presente in apertura, il robot viene filmato mentre effettua delle passeggiate all'interno di un paio di cantieri. A bordo è stato montato un accessorio (probabilmente una fotocamera) che se attivata potrebbe servire per verificare dall'interno lo stato dei lavori.

Spot al suo interno include una vasta gamma di sensori, motivo per cui non va a sbattere vicino ad alcun ostacolo ed è anche in grado di girare e direzionarsi nell'area senza provocare danni.

I progressi registrati da Boston Dynamics negli ultimi tempi sono davvero eccezionali, ed i due robot su cui sta lavorando la compagnia sono a mani basse tra i migliori attualmente visti sul mercato. Lo scorso mese di giugno il presidente Marc Raibert aveva affermato che l'azienda ha realizzato già dieci prototipi in vista dell'apertura delle vendite in programma il prossimo anno. Lo Spot visto nel filmato sembra essere a tutti gli effetti pronto per l'utilizzo nelle aree di cantiere, e per esaminarle in totale sicurezza.

Nella descrizione si legge però che il lancio è previsto solo nella seconda metà del 2019.