Boston Dynamics presenta Stretch: con Atlas e Spot è questo il futuro dei magazzini

Dopo il saluto di fine anno di Boston Dynamics a suon di musica, la società specializzata nella progettazione di robot ha svelato Stretch, un nuovo robot progettato per piattaforme petrolifere e magazzini, che è in grado di spostare anche i prodotti dagli scaffali.

Rispetto ai fratelli Spot e gli altri della linea, Stretch è apparentemente più "standard", già a livello estetico: non ha sembianze umane o animali, ma mira ad essere più pratico possibile. Caratterizzato da una base mobile quadrata contente un'ampia gamma di ruote, Stretch ha un braccio gigantesco condito da telecamere ed altri sensori che può muoversi in sette direzioni. All'estremità c'è una ventosa che può afferrare e spostare scatole fino a 23 chilogrammi di peso.

Stretch può lavorare in concerto con gli altri macchinari e robot di Boston Dynamics: nei magazzini si possono installare vari robot per automatizzarli il più possibile. Proprio su questo si è soffermato il vicepresidente di Boston Dynamics, il quale in una dichiarazione rilasciata a The Verge ha spiegato che "la cosa più entusiasmante di questo sistema è che può fornire un ecosistema di automazione", ma l'aspetto più importante è la versatilità: si può spostare in un camion, nei corridoio, ma anche affiancarlo ai trasportatori.

Nei dati ufficiali Boston Dynamics afferma che Stretch può spostare fino ad 800 pacchi all'ora, una capacità pari a quella di un dipendente umano, il tutto grazie alla batteria.

Inoltre, un altro aspetto importante è che Stretch potrà essere utilizzato da chiunque, bastano solo poche ore di formazione.